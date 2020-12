Foi no Piantella? GladsonC e Bocalom se encontram em jantar

bocagladson

Em Brasília, 19 horas!

Amigos, agora noite aqui em Brasília, me reuni pela primeira vez depois da eleição com o prefeito eleito de Rio Branco, Tião Bocalom. Conversamos sobre os desafios dos gestores e também reafirmei o compromisso do Estado com a prefeitura. Disse a ele que precisamos unir as nossas forças e ajudar as pessoas que mais precisam. Foi muito bom te encontrar. Conte comigo, Bocalom! – Gov GladsonC