Vídeo: Extremistas de direita que invadiram Capitólio impedidos de voar nos EUA

videocapitólio

As pessoas que invadiram o Capitólio começaram a sofrer as consequências….todos os identificados estão excluídos de voos nos EUA.

Tomar avião nos EUA é quase como andar de bicicleta…muito comum e barato.

E aqui abaixo um se desespera porque é impedido de embarcar.

Assista:

People who broke into the Capitol Wednesday are now learning they are on No-Fly lists pending the full investigation. They are not happy about this. pic.twitter.com/5GfHo1eVU8

— Ray [REDACTED] (@RayRedacted) January 10, 2021