‘A garota’ já é uma das melhores fotos da enchente

enchente

‘A garota’, assim batizamos esta foto!

Foto magistral do fotógrafo Juan Díaz, filho do velho e craque Díaz, meu amigo peruano de nascimento que adotou o Acre e vive até hoje aqui em Rio Branco.

Que foto, Díaz!

oestadoacre buscou do FB do músico João Veras, que ainda queremos conversar com ele em oestadoacre, live

Em tempo: hoje vamos conversar com Heloy de Castros, 20h, em oestaoacre, live, no sextou!

Dê o prazer de prestigiar a nossa transmissão….(aqui no blog, no facebook/oestadoacre, no youtube.com/oestadoacre e @oestadoacre)

J R Braña B.