Acredite se quiser….

Coluna Radar (Veja)

Exército cancela compra de bonecos e outros brindes como kit churrasco

Em nota enviada ao Radar, o Ministério da Defesa comunica que o processo foi revogado ainda na sexta e formalizado no Diário nesta segunda-feira. (…)

O Ministério da Defesa cancelou nesta segunda o processo de compra aberto na sexta-feira para gastar 730.000 reais em brindes e materiais para fotografia.

A lista previa ainda a compra de 110 “kits para churrasco”, acondicionados em uma maleta de alumínio, com uma gravação a laser na tampa e com o brasão do Exército. Os kits custariam 18.400 reais.(…)