Emergência em Sena: Paciente entubado precisa chegar em Rio Branco

senacovid#

oestadoacre recebeu a seguinte mensagem:

‘Sena tá uma confusão:

A mãe da (nome retirado)…….. está c covid entubada desde ontem e não tem mais condição de estar aqui.

A estrada foi interrompida e já liberada.

A sesacre mandou a ambulância de Bujari q não tem condição de transportá-la.

Estão esperando a sesacre mandar a Zero Hum, que é uma ambulância + preparada

E mais: o oxigênio do hospital tá acabando’

Com a palavra, a Sesacre!

Em tempo: a ambulância enviada de Rio Branco teria chegado há pouco em Sena.