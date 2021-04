(V): Agnaldo Timóteo: ‘No Acre eu vi meninas lindas’

musicaagnaldo#

Um dia, nas minhas andanças por Sampa, na Praça da República, encontrei Agnaldo Timóteo…me aproximei e vi que ele oferecia CDs de suas músicas…ainda não havia internet nem celular…falei com ele e disse que era do Acre…‘Eu já fui cantar no Acre, faz tempo…Lá eu vi meninas lindas.…’ e deu aquela gargalhada conhecida dele…eu respondi que no Acre a gente diz que ‘até as feias são bonitas.’

Nessa época, Agnaldo era malufista…havia aderido ao político paulista.

Atualmente defendia Lula igual ou até melhor que muitos petistas.

Agnaldo tinha posição: não ficava no muro…certo ou errado ela dizia o que pensava…

E é muito melhor quando as pessoas agem assim, com sinceridade.

Vá em paz, Agnaldo Timóteo.

Aos 84, ele morreu neste sábado no Rio de Janeiro vítima de Covi-19.

A música abaixo, uma versão de sucesso de Elvis Presley, ‘Green Green Grass Of Home’ (Grama verde de casa), Agnaldo transformou num de seus hinos com o título ‘Os verdes campos da minha terra.’

Linda demais!

E abaixo a live que Agnaldo Fez antes de contrair coronavírus:

J R Braña B.