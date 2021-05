Reinaldo Azevedo: ‘Bolsonaro não perde por esperar’

#reinaldoaz

Jornalista Reinaldo Azevedo, Band News

-Bolsonaro está todo pimpão com seus golpistas, espalhadores de vírus. Não perde por esperar a hora em q os brasileiros com vergonha na cara, já vacinados, tbem tomarem as ruas. Aí será a hora de confrontar as vontades, inclusive nas urnas.

Bolsonaro está todo pimpão com seus golpistas, espalhadores de vírus. Não perde por esperar a hora em q os brasileiros com vergonha na cara, já vacinados, tbem tomarem as ruas. Aí será a hora de confrontar as vontades, inclusive nas urnas. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) May 1, 2021