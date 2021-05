Vídeo: Gov GladsonC a popular: ‘Cadê a segurança?’

#governadoracre

Vídeo publicado nas redes sociais

Durante inauguração da ponte do Madeira (RO-Acre) na sexta, 7, uma pessoa, com celular e câmera ligados, questionou o governador GladsonC sobres as demissões de ‘aliados’. O governador respondeu dando estocadas no seu vice PM Rocha (que começou gestão como responsável pela segurança), quando pergunta ao popular ‘Cadê a segurança?…no final, o governador diz ao homem que ele vai votar nele novamente em 2022 porque ‘eu vou ser governador de novo’…! É o Acre em cores.

O governador ganhou mais do que perdeu nessa porfia de beira de estrada…assista!