#musica

Rod Stewart (com Ronald Isley e sua voz fantástica de afinada) e esta música que tocou pouco no Brasil…no Acre, então…!

This Old Heart Of Mine (Este meu velho coração)

Versos fundamentais:

//Este meu velho coração se partiu mil vezes

//Eu tento muito esconder minhas feridas internas

Era 1989….

Há outros versos fundamentais…mas deixo só esses dois acima.

Linda demais!

Boa noite a todos!

J R Braña B.