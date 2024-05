BYD e Great Wall Motor já dominam as vendas de veículos elétricos no sexto maior mercado automotivo do mundo. Agora, as duas gigantes chinesas também estão construindo fábricas no país – o que ajudará a vender carros livres de tarifas em toda a América Latina, enquanto o presidente americano Joe Biden promete encargos de 100% nos EUA.

(…)

Grifo meu:…esse modelo aí da foto é BYD HAN…Autonomia 349 km com uma carga…Dá para ir em Sena, voltar e ainda sobra bateria com carga…Embora seja um pecado pôr um veículo desses nas rodovias ridículas do Acre.



J R Braña B.