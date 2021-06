#oestadoacrelive

…Pintimos, Mesquitismo, Macedismo…Naborzismo, Binismo, Tiãozismo…

oestadoacre, live imperdível hoje com o professor José Porfiro, 20 horas em ponto, ao vivo. Transmissão simultânea aqui nesta página, no facebook oestadoacre, no youtube oestaadoacre e no twitter oestadoacre