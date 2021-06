‘Moral pra índios’: A elite é como peixe…

#indios

Mãe do governador do Acre, Linda Cameli – diz que dão muita moral para índios, que não querem construção de rodovia entre Cruzeiro e Pucallpa, no Peru

Pois é…um preconceito quase sempre camuflado… de vez em quando não conseguem segurar e é exposto assim…claramente…pela mãe de um governador….que expressa o pensamento de uma elite predatória que quer tudo só para ela.

E há quem apoie esse tipo de postura…!

Em tempo: pessoas com origens e traços indígenas falando bobagens contra índios…bem engraçado…!

Em tempo 2: quando que rodovias construídas no Acre trouxeram desenvolvimento? É só andar pelos nossos municípios para ver o desenvolvimento pujante que o asfalto levou….(contém ironia)