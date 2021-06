Juruá: Presidente da Aleac conclama a doar sangue

#aleac

Presidente da Aleac visita Hemonúcleo, reafirma apoio e convida população para doador sangue

Parceiro do Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior visitou, na tarde desta sexta-feira (25), a unidade para reafirmar e alinhar o apoio a equipe precisar, principalmente na captação de novos doadores.

Durante visita, Nicolau Júnior visitou os setores, observou como funciona o sistema de doação e reforçou a importância da doação de sangue.

“Amigos de Cruzeiro do Sul, você é importantíssimo para a unidade. Convido-te a juntar-se ao grupo e ser um doador de sangue, doe vida! Doar sangue é um ato de solidariedade e salva vidas”, reforçou Nicolau.

Neste mês, está sendo realizada a campanha “Junho Vermelho” com o objetivo de aumentar o número de doadores de sangue.

Quem quiser ser um doador é muito simples. Basta ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, não ter ingerido alimentos gordurosos nas 3 horas que antecederem a doação, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e apresentar um documento de identificação. O Hemonúcleo em Cruzeiro do Sul fica localizado na Rua Pedro Teles, 600, Bairro Manoel Terças.

