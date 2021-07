Live is Life…Argentina vence….agora falta o impeachment (v)

#argentina

Maracovid…Maracanazo

Antes de começar, o sinal…’nananana (live is life)‘…Messi aquecia com a música que tocou em 1989, nas semis da Uefa, no jogo Bayern de Munich e Napoli….o locutor da Mitre argentina para de falar do jogo e diz: ‘como não lembrar do maior’ (Maradona aquece com essa música e virou seu tema)…assista abaixo

O Brasil está tão destruído emocionalmente que nem o futebol consegue mais…um time que não tem a simpatia do povo….sintomático…!

O futebol importa menos que o país…

Só o impeachment para voltar a esperança…em tudo!

Argentina 1 x 0 Seleção Bolsonarista

Em tempo: vi uns cinco minutos do jogo, no primeiro tempo….

J R Braña B.