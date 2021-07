#semipresidencialismo

Os brasileiros já decidiram em plebiscito pelo presidencialismo em abril de 1993 (se decidiu certo ou não isso é outro debate)….mas agora, com Lula favorito absoluto em 2022, as forças ocultas (não tão ocultas assim) querem reduzir o papel do futuro presidente.

Em tempos: essa elite vira-lata brasileira é tudo de podre que pode haver…. – oestadoacre