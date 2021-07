Música da noite (Encontro é também despedida…)…♪♪♪

#musica

Milton Nascimento em Encontros e Despedidas…uma das músicas mais lindas que este mundo já ouviu…

Versos fundamentais (numa estação rodoviária ou ferroviária…ou num aeroporto)

//Mande notícias do mundo de lá

//Diz quem fica

//Me dê um abraço, venha me apertar

//Tô chegando

//Coisa que gosto é poder partir sem ter planos

//Melhor ainda é poder voltar quando quero

//Todos os dias é um vai e vem

//A vida se repete na estação

//Tem gente que chega pra ficar

//Tem gente que vai pra nunca mais

//Tem gente que vem e quer voltar

//Tem gente que vai e quer ficar

Tem gente que veio só olhar

//Tem gente a sorrir e a chorar

Ouça…linda demais!! Extasiante…!

Boa noite…amanhã, sábado, tem trabalho na escola e o salário não é de 100 mil líquido como foi o do general Braga Neto no mês de junho. e ele ainda quer impedir as eleições se o voto impresso não ressurgir das catacumbas…

J R Braña B.