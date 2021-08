E fica por isso mesmo!…PM racista mata jovem negro por um celular

#celular

PM tinha deixado celular no carro….

Ponte.org, SP

PM de folga mata jovem negro por achar que ele furtou seu celular, mas tinha deixado no carro

O cabo Silvio Pereira dos Santos Neto, 29, foi preso em flagrante no sábado (7/8) após matar Clayton Abel de Lima, 20, num bar na região de Vila Medeiros, na zona norte da capital paulista. Segundo o dono do estabelecimento, os dois chegaram juntos ao local e tiveram uma discussão após Silvio acreditar que Clayton havia furtado seu celular, atirando contra ele. O aparelho, após realização da perícia, estava no carro do cabo. Silvio é branco, Clayton, negro.(…)

É bem previsível o fim dessa história: o PM racista escroto será julgado por seus pares, naquela farsa chamada Justiça Militar, pegará uma pena mínima, em razão de ter sido vítima de “violenta emoção”, e a vida seguirá. E de novo e de novo e de novo…https://t.co/LCq6lsq0Fu — Paulo RJ (@hospicio_brasil) August 11, 2021