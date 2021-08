Julho, o mês mais quente da história do planeta

#julho

veja

De acordo com a instituição norte-americana Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o mês de julho foi o mais quente da história do planeta.

O levantamento apontou que as temperaturas terrestres e oceânicas registradas no período foram 0,93°C mais altas do que a média do século XX, de 15,8°C.

A agência começou a monitorar as temperaturas globais há 142 anos. Até agora, os recordes eram dos meses de julho de 2016, 2019 e 2020, empatados.

Julho foi o mês mais quente já registrado nos últimos 142 anos https://t.co/ehxoEiAmLT pic.twitter.com/5XlZm4c4Nx — VEJA (@VEJA) August 18, 2021