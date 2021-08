Vídeo: Módulo russo acopla à Estação Espacial Internacional

#modulorusso

RT

Oleg Novitski, miembro de la tripulación rusa de la Estación Espacial Internacional (EEI), ha publicado este domingo las primeras imágenes de la Tierra tomadas desde el interior del laboratorio polivalente ‘Nauka‘.

The first photos of our beautiful planet from the new window of the new Russian #Nauka module.

Very beautiful! pic.twitter.com/JDQOFJs9MO

— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) August 22, 2021