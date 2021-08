STF impõe condição a Bolsonaro: Ele vai aceitar?

#stf

CNN/DCM

Os ministros do STF informaram para pessoas próximas do presidente Bolsonaro como a relação entre eles pode melhorar. Os juízes da Corte querem que o governante faça uma manifestação pública em favor da democracia. E também criando uma espécie de “pacto de não-beligerância” entre os poderes.

De acordo com a CNN, esse é o sinal que os ministros querem para voltar a dialogar com o presidente. Caso isso não ocorra, eles seguirão distanciados. E o clima de guerra persistirá.

Conforme revelou o DCM, o recuo de Bolsonaro sobre o pedido de impeachment de Barroso não muda a relação. Eles não acreditam que o chefe do Executivo vai abaixar as armas.

Os juízes da Corte acreditam que o recuo do governante foi apenas benéfico para ele. Pois um novo pedido seria rejeitado, como ocorreu com Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco não levará adiante no Senado os delírios do presidente.(…)

Em tempo: Bolsonaro é a negação e afirmação da política…tudo ao mesmo tempo… – oestadoacre