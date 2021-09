Donaldo Jr.: Rico e idiota

#donaldojr

Quanto mais rico, mais idiota e cínico…Esse aí abaixo ajudou o pai – o Donaldo Trump – pegar uma Balsa nas eleições dos EUA…será a mesma coisa aqui no ano que vem…hoje ele participou de evento para bolsonaristas via internet…anunciado que viria ao Brasil, deu um cano nos seus seguidores locais.

-Sem provas, o direitista diz que a China ‘tem planos’ para as eleições do Brasil no ano quem vem e o que o Brasil deve escolher entre Liberdade e Socialismo.

Em tempo: a ainda há quem siga o berrante dele…

Em tempo 2: Brasil não debate o Socialismo…não está em discussão…o que está em discussão é o fim dessa tragédia chamada desgoverno Bolsonaro.

– oestadoacre