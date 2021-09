#música

Liniker e os Caramelows

Eles são de Araraquara, SP….e são muito bons….Gota é o nome da música escolhida para esta noite….Liniker canta muito..

Versos fundamentais:

//Quisera eu encontrar nos teus braços

//Espaço para repousar

//Encaixe voraz minha voz que me faz assim

//Camuflada, exposta, quem gosta de mim (só eu)

//Só eu, sou eu, sou eu

//Eu sou o céu do sol

//Do meu olhar

Ouça…uma calmaria que arrebata…..linda demais!!

Boa noite a todos!

J R Braña B.