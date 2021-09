11-Setembro: Um dia como hoje: Há 20 anos…7h59 da manhã

O mundo mudou há 20 anos, quando às 7h59min da manhã o vôo 11 (AA11) da American Airlines decolou de Boston com destino à cidade de Los Angeles, embora esse não fosse seu destino final. Ao sair do solo, não havia volta e o grupo de sequestradores infiltrado entre os demais 76 passageiros tomaria posse do avião que, minutos depois, se tornaria um dos protagonistas do maior atentado terrorista das últimas décadas nos Estados Unidos Estados Unidos .

Às 8h46min, o AA11 colidiu com a torre norte do World Trade Center (WTC). O pânico invadiu a população e, em meio à confusão e desespero, foi considerado o presenciamento de um acidente de avião. Apenas 17 minutos depois, o voo 175 da United Airlines (UA175) colidiu com a torre sul do mesmo complexo de edifícios.

O presidente George W. Bush estava prestes a entrar em uma sala de aula na Escola Primária Emma E. Brooker em Sarasota, Flórida, quando soube do primeiro acidente.

Não tendo mais informações sobre o assunto, decidiu continuar com a atividade planejada. Minutos depois, Andrew Card, chefe de gabinete da Casa Branca, informou-o: “Um segundo avião atingiu a segunda torre. Os Estados Unidos estão sob ataque. “

A teoria inicial desmoronou. As emblemáticas Torres Gêmeas foram vítimas de um ataque terrorista.

George W. Bush permaneceu calmo, embora uma mistura de desamparo, dor e perplexidade pudesse ser decifrada em seus olhos.

“Eu não queria fazer nada dramático. Eu não queria sair da minha cadeira e assustar uma sala cheia de crianças. Então esperei ”, comentou anos depois para um documentário da BBC.

Após o segundo ataque, as duas companhias aéreas decidiram impossibilitar a saída de todos os seus aviões do país . Mas era tarde demais para o vôo 77 da American Airlines (AA77), que havia mudado de direção em direção à Casa Branca .

Nesse ponto, os viajantes já sabiam de seu destino fatídico. O Departamento de Justiça teve conhecimento do terceiro sequestro, então Theodore Olson, procurador-geral, contatou sua esposa, que era uma das reféns do AA77.

“Ted, o que posso fazer?” Barbara Olson perguntou ao marido e compartilhou a informação com seus companheiros.

Os transponders das três aeronaves foram desativados desde a aquisição. Este dispositivo era o único que podia emitir sinais de identificação para revelar sua direção, velocidade e altitude. A Federal Aviation Administration (FAA) não conseguiu localizar o avião.

De repente, o AA77 mudou seu curso em direção ao prédio do Pentágono, indo diretamente para a parede oeste.

Uma imensa bola de fogo subiu até 60 metros acima do teto devido à explosão. As 64 pessoas que estavam a bordo do AA77 morreram junto com outras 189 que estavam nas instalações do governo.

“O primeiro avião foi um acidente, o segundo foi um ataque e o terceiro foi uma declaração de guerra”, disse W. Bush. , sem saber que um quarto avião estava nas mãos de seus atacantes.

O último vôo a ser sequestrado foi a United Airlines (UA93). Diante da ameaça iminente, Ed Balliger, um controlador de linha aérea, enviou uma mensagem a todos os voos que estavam sob seu radar naquele dia.

“Cuidado com qualquer intrusão na cabine: dois aviões atingiram o World Trade Center “, disse ele. Era uma mensagem concisa, mas tal precisão não impediu a catástrofe que aguardava o UA93 latente.

“Ed, confirme a última mensagem, por favor”, pediu o piloto Jason Dahl, que não conseguiu confirmar a comunicação de seu parceiro. “Mayday! (Socorro!)” Foi a última palavra que Dahl proferiu em meio às lutas, antes de cair sob o poder dos terroristas que embarcaram em sua aeronave.

Como no ataque ao Pentágono, os passageiros receberam alertas do solo, um deles veio de Alice Hoagland para seu filho Mark Bingham.

“Mark, aparentemente eles são terroristas e estão decididos a derrubar o avião, então se você puder, tente assumir o controle”, aconselhou. “Eu te amo querida. Boa sorte ”, foi a mensagem final da mãe ao filho.

Cientes da situação, os reféns fizeram o possível para se apossar de seus sequestradores. Na caixa preta foi registrado cada som de vidro vermelho e luta entre passageiros e terroristas.

O destino desta última arma imensa foi o Capitólio dos Estados Unidos. No entanto, a luta constante desequilibrou os planos dos membros da Al Qaeda. Como último recurso, eles acabaram derrubando o avião em um campo em Shanksville, Pensilvânia. Todas as 44 pessoas a bordo morreram.

Enquanto os dois aviões caíram e deixaram 108 mortes entre os dois estados, Manhattan não estava fora de perigo.

Mais um infortúnio foi divulgado na televisão nacional e internacional: a torre sul do WTC desabou às 9h59 em apenas 10 segundos.

O desabamento matou todos que ainda estavam dentro do prédio e também afetou algumas pessoas que passeavam na rua e que estavam no hotel Marriott, localizado dentro do complexo.

102 minutos se passaram desde o impacto na torre norte, onde tudo começou. Embora ela tenha conseguido resistir por mais tempo do que sua irmã gêmea, às 10:28 ela desmaiou em um curto período de nove segundos.

Apenas 12 bombeiros, um policial e três civis, que estavam na agora lembrada “escada dos sobreviventes”, conseguiram sair com vida .

Um total de 2.996 pessoas morreram nos ataques e suas consequências. O solo americano estava de luto e com medo da mensagem que a Al Qaeda tão facilmente enviou a um dos países mais poderosos do mundo.

O último colapso no coração financeiro de Manhattan viu o fim do maior ataque terrorista que os Estados Unidos sofreram desde Pearl Harbor, mas também o nascimento de uma guerra que não teria compaixão até que todos os vestígios da célula terrorista que destruiu o vida de inocentes durante a manhã de uma terça-feira de setembro que estava programada para passar como um dia normal.

(tradução: oestadoacre)

Em tempo: nos EUA uma homenagens aos quase 3 mil mortos no atentado com parentes lendo os nomes de todas as vítimas…Joe Biden, presidente e o ex-presidente Barack Obama participam.