Porralouquice do ator Zé de Abreu não ajuda Lula

#zedeabreu

Retuitar não é endosso, aprendemos isso nos primórdios do Twitter…mas em se tratando de um ator conhecido como Zé de Abreu ficou no mínimo estranho o retuíte abaixo sem uma explicação anexa…e que ganhou repercussão na mídia (e tudo que pode prejudicar Lula, a mídia põe à frente sem pena…)

Fato concreto e poucos petistas ousam dizer: Zé de Abreu prejudica mais o Lula e o PT do que ajuda com suas maluquices sem direção nas redes antissociais…é fato….sua postura – não raro arrogante – mostra semelhança com o modo bolsonarista de ser…e abre flanco para o discurso ‘terceira via’, do ‘caminho do meio’, etc, etc…que os proprietários do Brasil tentam encontrar para as eleições do ano que vem.

Concretamente: Zé de Abreu é chato nas redes sociais…parei até de segui-lo…(quem sou eu, mas parei de segui-lo!)

J R Braña B.