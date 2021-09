Prefeitura da capital só vai assumir sistema de água e esgoto em 2022

#sistemadeágua

Diz o governador GladsonC, que se encontrou com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom:

‘A pedido do prefeito da capital, Tião Bocalom, assinamos hoje o termo que prorroga a reversão do sistema de água e esgoto de Rio Branco à prefeitura para o dia 1º de janeiro de 2022. A prorrogação da reversão ocorrerá porque o município se encontra impedido legalmente de fazer novas contratações e outros gastos com insumos, segundo a Lei Complementar (LC) 173/2020. Não estamos transferindo problemas, mas fazendo o que precisa ser feito de acordo com a lei.