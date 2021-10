Vídeo: Ciro é vaiado e mandado tomar no c* na paulista

#ciro

Ciro Gomes não se deu bem hoje na Paulista…é claro que as pessoas que o apuaram são do PT…assista…ninguém consegue ouvir o que diz Ciro no ‘Fora, Bolsonaro’

#ForaBolsonaro @cirogomes foi tão vaiado na av. Paulista que não ouviu a própria voz. Ele passou os últimos meses falando mal e mentindo sobre Lula e o PT e colhe o mesmo que plantou: o desprezo do povo, de quem está nas ruas lutando pela democracia.🎥Lina Marinelli/J_LIVRES pic.twitter.com/I3YrLRy1No — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) October 2, 2021