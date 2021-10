Gov GladsonC e as notícias boas do dia…(saiba)

#noticias boas

Primeira noticia boa – produção perde recursos na hora das prioridades…como diz o deputado Edvaldo Magalhães na manchete/print do ac abaixo (tem o Em tempo no final do post)

– (o governo) Capou R$ 20 milhões da área de produção em relação ao ano passado – deputado Edvaldo

Mais notícias boas e verdadeiras…das 700 escolas somente 70 conseguiram começar as aulas presenciais, segundo o deputado petista Daniel Zen...o governo havia anunciado início das aulas presenciais em 400.

E a última é o construtor bolsonarista fanfarrão…que perde obra na rodovia do fim do mundo e ainda é multado pelo DNiT

Em tempo: o post contém ironia…é sempre prudente avisar aos incautos – oestadoacre