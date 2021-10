Música da noite..mas pode ser do ‘Dia branco’…♪♪♪

#musica

‘Dia Branco’, remasterizado…Geraldinho Azevedo, claro, pernambucano de Petrolina…….e os versos fundamentais:

//Se você vier

//Pro que der e vier

//Comigo

//Eu lhe prometo o sol

//Se hoje o sol sair

//Ou a chuva

//Se a chuva cair

Veio a chuva, que caiu…ouça…linda demais!

Boa noite...sabendo que o presidente do BC do Brasil (independente do povo) liga para um banqueiro para pegar as dicas de como fazer….Como um país com essa gente ultraliberal tem jeito? Com essa gente ultraliberal não tem jeito…!

J R Braña B.