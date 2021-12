Ações contra o Covid: Bancada garante 14 milhões

#recursos

Em meio ao temor da nova cepa do corona vírus batizado de Omicron, o coordenador da bancada federal acreana, senador Sérgio Petecão (PSD), anunciou o pagamento de emenda no valor de R$ 14.303.919,00 para ações contra a propagação da doença no estado.

A verba é proveniente de emenda da bancada do Acre ao Orçamento União de 2021. Foi viabilizada por nove dos onze parlamentares. De acordo com Sérgio Petecão, uma parte considerável da verba (quase R$ 6,1 milhões) foi aportada pela deputada federal Perpetua Almeida (PCdoB), o restante foi rateado pelos deputados Alan Rick (DEM), Dra. Vanda Milani (Solidariedade), Flaviano Melo (MDB), Jessica Sales (MDB), Leo de Brito (PSDB) e Mara Rocha (PSDB); e pelos senadores Mailza Gomes (PP) e Sérgio Petecão (PSD), sendo que cada um destinou média de R$ 1 milhão.

Os recursos serão utilizados pelo governo Estadual para o financiamento de ações e serviços de saúde para o enfrentamento emergencial decorrente da pandemia, podendo abranger desde despesas com o atendimento e aquisição de medicamentos até contratação de serviços.

Ao vivo – sabatina senado – André Mendonça – vaga ao STF