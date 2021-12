#modonatal

Não poderia faltar Frank Sinatra….Let is Snow (Deixe nevar)….Adaptando…Deixe esquentar…no Acre não neva…mas existe Natal também…Let is Snow um dos clássicos do Natal pelo mundo…Vai vendo aí qual música tocada deve estar no Top 5 (do dia 20 a 25-D)…

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

J R Braña B.