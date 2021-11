#natal

oestadoacre ativa o período de músicas de Natal a partir de hoje…E a primeira música é um sucesso do Natal com Mariah Carey…All I Want for Christmas Is You (Tudo que quero para o Natal é você)…curta…E nem as luzes de Natal ainda foram instaladas no centro de Rio Branco…todo ano é uma demora que não faz sentido…

Até o Natal as músicas tocadas aqui vão ser músicas que falem desse tema…para deixar os corações mais doces…sempre entre 18 e 18h30…

J R Braña B.