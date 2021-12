Modo Natal… ‘Voltando para casa…’…♪♪♪♪

#modonatal

Essa é a minha música preferida do Natal – mais até do que a de John Lennon e Mariah Carey…Driving Home For Christmas (tradução livre: Dirigindo para casa para o Natal)…De 1986…sucesso também em todos os dezembros no Reino Unido que, a rigor, junto aos EUA, criaram as melhores e mais lindas músicas de Natal que se conhece…o Brasil deixa muito a desejar em músicas natalinas,…penso.

Chris Rea (foto) é quem canta a música abaixo…diz a lenda que ele continua na estrada…sob a neve…e hoje aqui em Rio Branco a chuva foi sensacional…chegou sorrateira por volta do meio-dia…vindo de todos os lados…e segue agora noite!…A música abaixo é uma viagem…literalmente…Não haveria melhor neste domingo aqui em Rio Branco do que esta…ouça…Linda demais!

Não ouviu a música que ativou o Modo Natal 2021 oestadoacre?…abaixo ela e as outras…

1 – Modo ativado…

2 – Papai Noel não vem…

3 – Último Natal

4 – Graças a Deus é Natal!

5 – Sozinho no Natal

6 – É Natal! Em português de Portugal

7 – Blin Blon…

8 – O futuro começa agora

9 – Feliz Navidad..

10 – Tempo iluminado

11 – Deixe cair a ficha

12 – Frank Sinatra…’Deixe Nevar’

13 – Noite sagrada

J R Braña B.