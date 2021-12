Empresas aéreas sempre enganaram o Acre

#empresasaéreas

O Acre sempre foi trapaceado por essas empresas aéreas…quando havia voos regionais regulares, elas fizeram o que chamam de dumping (adotaram preços menores que os custos) até inviabilizarem as empresas de táxi aéreo…quando tomaram conta do pedaço, a ganância voltou com mais força…

Se você está em Arequipa e quer ir a Lima, no Peru…você paga no máximo R$ 100 o bilhete…e a distância é mil km pela estrada…pelo ar reduz ainda mais…Compare a distância entre Rio Branco e Porto Velho ou Cruzeiro e veja quanto custa…é a metade dos mil km…mas o preço do bilhete é três ou quatro vezes mais do que no país vizinho…

Agora essas empresas inventaram voos direto de Rio Branco para São Paulo…quando na verdade deveria ser obrigatório a parada em Brasília…a capital administrativa deve centralizar todos os voos..até para valorizar a capital…mas não…o acreano, para ir ao Nordeste…tem que esticar em Sampa e só de lá…seguir seu caminho, aumentando tempo de aeroporto, ar e os custos do bolso…..a desculpa? Combustível de avião e outras taxas mais em conta em SP….como não há governo federal para dar as ordens, fica por isso mesmo.

Por mim, o Acre cobrava 100% de ICMS dessas empresas…elas não têm compromisso social algum com o nosso Estado. É o que dá um país desse tamanho não ter uma malha ferroviária de Norte a Sul…Sabe quanto custa um bilhete aéreo de Lisboa a Paris…? R$ 137 (22,99 Euros)…voo dura 2 horas….mas sabe por que esse preço? Porque existe ferrovia e rodovia entre os países…De Lisboa a Paris, de trem, é mais caro que ir de avião…Por que? Porque tem que ir pela Espanha…e mesmo assim custa R$ 550 (menos de 100 Euros)…e a viagem dura 17 a 18 horas. Aqui, essas empresas aéreas prestam um péssimo serviço…e cobram o olho da cara…

Em tempo: nunca as agências de viagem do Acre vão te dizer, de verdade, quando custa um bilhete aéreo entre Lisboa e Paris…só para você ficar esperto quando for para o velho Continente.

J R Braña B.