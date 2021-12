Modo Natal: Top 4…top demais!…♪♪♪♪

#top

Vou revelar uma coisa…eu simplesmente não suporto essa ‘necessidade’ de frisson consumista imposto às pessoas nessas horas que antecedem o Natal..se pudesse ficaria flutuando, só assistindo ao movimento de gente nas ruas, nas lojas (bem pouco devido à falta de grana) mas especialmente nos supermercados…participar dessa loucura é um estresse irritante…nunca gostei e sempre tive problemas pessoais por conta disso…a Top 4 de hoje está chegando com atraso exatamente por conta frisson das ruas…já saí do sério…Mas enfim, o que quero dizer é que essa música Dirigindo para Casa para o Natal é qualquer coisa que acalma a alma…e nesses momentos é preciso calma…e as músicas existem para curar a gente de tudo…as músicas fazem mais milagres que a ciência e os médicos….pode acreditar….ouça aí… é mais do que linda…é Linda Demais! Combinou com essa chuva que bagunçou tudo no trânsito neste começo de noite…

J R Braña B.

Em tempo: daqui a pouco, 20h, tem música ao vivo em oestadoacre, live…