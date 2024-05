PMRB – Com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, foi lançado na noite dessa terça-feira (14), o tão aguardado evento Acre Race 2024, que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (SDTI), em parceria com a Fundação Garibaldi Brasil (FGB).

Este evento de ciclismo, que ganha destaque nacional, promete impulsionar o turismo na região e atrair visitantes não apenas do Acre e do Norte, mas também de outras regiões do Brasil, como o Centro-Oeste e o Sul.

A iniciativa visa estimular o turismo por meio do esporte, proporcionando uma experiência única aos participantes e espectadores. O evento deve atrair um grande número de visitantes, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Os atletas do esporte compartilham suas experiências e expectativas com o lançamento deste evento. (…)

O evento marca mais um passo rumo ao desenvolvimento econômico e social da região, reafirmando o compromisso da prefeitura em investir em iniciativas que promovam o crescimento e o bem-estar da população. Com a realização do Acre Race 2024, a cidade reafirma seu potencial como destino turístico e abre novas oportunidades para o futuro.

“Eu vejo que com isso a gente continua estimulando a questão do turismo, através do ciclismo e que com certeza vamos receber muitos visitantes de fora, de Rio Branco, aqui do Norte e acredito que até do Centro-Oeste, talvez até do Sul do Brasil. O que mais a gente quer é que a gente possa ter novos investidores para ter um dinheiro novo, para que o nosso município possa melhorar economicamente a cada dia que passa”, concluiu o prefeito Tião Bocalom.

(…)