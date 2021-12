Modo Natal, Top-1: Foi maravilhoso enquanto…♪♪♪

#modonatal

…durou!…Hoje oestadoacre encerra seu repertório de músicas natalinas que, creio, alegrou os corações dos nossos navegantes durante quase um mês…atitude inédita de um blog de interação do Acre…foram quase 30 músicas, as melhores que consegui oferecer…de vários pontos do mundo você pôde acompanhar como as manifestações de Natal acontecem por meio da música…esse elemento aglutinador, pacificador e extraordinário, que embala sonhos universais em todas as dimensões humanas. E por que músicas nesse período? Porque são bálsamos aos ouvidos e cérebros das pessoas…as resinas das músicas são olhos essenciais para vida humana…eu mesmo quando me afundo e aprofundo em problemas pessoais me socorro delas, dessa ‘rede de farmácias’ naturais/homeopáticas que são as músicas…essências indispensáveis para a cura de todos os males que podem ser curados…

(hoje é dia 25 de dezembro de 2021 e encerramos com duas músicas…So This Is Christmas/War Is Over (Então É Natal/A Guerra Acabou), de John Lennon e Yoko…interpretação de Ronnnie Po…e um coral de crianças…e logo após Thank God It’s Christmas (Graças a Deus é Natal), de Freddie Mercury)..Lindas demais? Aproveitem…Nos encontraremos em 2022…com o nosso Papai Noel vermelho!

Top 1

Top 1b

J R Braña B., de propósito mais cedo…Afinal, é Natal!