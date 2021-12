‘Acordo GladsonC-PT?’ Resposta…

#acordo?

Angélica Paiva joga gasolina na sua coluna neste domingo ao dizer que ‘Os bastidores políticos fervem com a possibilidade de um acordo entre Gladson Cameli (PP) e Jorge Viana (PT),(…)

Não demorou e o presidente do PT, o comedido e sereno Cesário Braga – mandou uma resposta a oestadoacre, quando indagado…:

-Não nos misturamos com…(impublicável) do dinheiro público e não damos refresco pra… (impublicável)! Esperamos que as investigações tenham um rápido desfecho e que todos os culpados sejam punidos! E se ficar provado o envolvimento do governador que ele seja afastado, devolva o dinheiro do povo e vá cumprir sua pena(…)!Não tem acordo!!!

oestadoacre