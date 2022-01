Sem a proteção da Globo fica difícil…’Traíra, vagabundo…’ (v)

#proteção

O ex-juiz parcial Sérgio Moro,que detonou milhões de empregos no Brasil – quebrando as principais empresas de engenharia nacional – com a lorota de combater a corrupção não está tendo vida fácil…Hoje foi em João Pessoa, na Paraíba…no aeroporto foi recebido por manifestantes aos gritos de ‘traíra, vagabundo e ‘juiz ladrão’...Traduzindo: sem a Globo para proteger e a toga vergonhosa que vestia a vida do ex-ministro de Bolsonaro fica muito difícil…jamais se livrará dessa pecha…Aliás, está sendo investigado pelo TCU por ter enriquecido enquanto os brasileiros e o Brasil empobreceram…assista o carinho paraibano ao ex-juiz…:

oestadoacre