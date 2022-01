Morre Heitor Turrini aos 95 (‘Estrada de Sena é uma lástima’)

heitorturrini

+1926….) -Frei Heitor Maria Turrini, italiano que viveu por décadas no Acre (Sena especialmente). Ele estava internado no Santa Juliano e teve complicações devido à gripe que contraiu…essa é a explicação do hospital…sua morte acontece neste dia 8, a mesmo 8 (de abril) que morreu seu amigo Padre Paolino, também de Sena.

Um dia, durante uma reunião com um governador do Acre, numa escola de Sena, ele pegou o microfone e: ‘A estrada de Sena a Rio Branco só tem buracos…é uma lástima. Na Itália as estradas são boas…por que não fazem estradas decentes, governador?’ perguntou, para logo em seguida tomarem o microfone da mão dele. Padre Heitor nunca foi rebanho…Vá em paz, grande Sena Madureirense de coração! (segue o Em Tempo)

Em tempo: a estrada de Sena-Rio Branco segue a mesma porcaria que lá atrás denunciou o Padre Heitor.

J R Braña B.