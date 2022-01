#napior

Entregador do conhecido App ‘Eu Exploro Sem Pena’ para sua bicicleta em posto de combustível no Aviário para descansar e aproveita para carregar bateria do celular…cobrimos o rosto para não expor o rapaz que parecia exausto…é a escravidão dos tempos atuais….que muitos chamam de progresso e empreendedorismo.

oestadoacre