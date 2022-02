Acre nunca soube tirar proveito da proximidade com o Peru

#peru

A rodovia entre o Acre e o Peru existe há mais de década, mas até hoje não trouxe benefícios concretos para os dois estados. Evidente que o Acre teria muito a ganhar com o seu vizinho, que é uma nação consolidada no turismo, especialmente pelos sítios públicos famosos, e sua fenomenal gastronomia…

A iniciativa privada local espera eternamente pelo Estado, que não compreende a importância do aprofundamento dessa relação (econômica, social, cultural, tecnológica) e fica no lenga-lenga dos encontros esporádicos, protocolares e das declarações que não chegam a ser nem de intenções…o melhor período de aproximação entre o Acre e o Peru aconteceu via parlamento/Aleac, durante a gestão do deputado Edvaldo Magalhães (à época presidente da Aleac), que compreendia e compreende que o desenvolvimento no estado passa estrategicamente pela integração plena com os peruanos…De 2011 para cá nada mais avançou…pelo contrário..retornou ao ponto zero….

Agora, no fim do mandato do governo GladsonC, não há nada mais o que esperar…passaram-se três anos e pouco ou nada em relação ao Peru andou para frente, mesmo havendo uma carretera à disposição…a pandemia, por seu lado, encobriu a inércia política do governo…mas, ressalte-se, essa paralisia vem desde 2011… resultado: os prejuízos de um século de miopia acreana em relação ao Peru se acumulam… cada vez mais!

