Rio Branco e as Flores de Jorge.. (vídeo)

Por J R Braña B.

Jorge das Flores. Quem é de Rio Branco ou vive na cidade há algum tempo conheceu o dono e a floricultura mais inusitada…A floricultura do Jorge das Flores tinha um aviso original na porta que só ela tinha. ‘Fui ali rapidinho…já volto’…Toda vez que ia comprar flores para dar de regalo esquecia desse detalhe..chegava sempre entre 11 e 14 horas e dava de cara com o aviso…putz…‘Fui ali rapinho e já volto’…

Estou lembrando isso para enaltecer, homenagear um trabalhador que vivia, redundância, do seu trabalho…Jorge foi por duas décadas, no mínimo, o mais tradicional e conhecido vendedor de flores de Rio Branco…atendia pedidos de entrega até de fora da cidade, do estado…eu mesmo indiquei amigos de fora que queriam entregar buquês em homenagens diversas…

Jorge das Flores foi um personagem da nossa cidade…e as cidades só existem porque existem as pessoas que fazem a sua história, o seu dia a dia…Jorge ficará na memória eterna de Rio Branco…que hoje entardeceu, e anoiteceu triste ao aroma das flores mais lindas! As flores de Jorge!

Em tempo: Jorge das Flores tinha senso de humor..assista…o endereço mais difícil para entrar um buquê…assista o vídeo:

