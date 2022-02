Abono é política de desvalorização salarial (Gov vai fechar escola!)

#abono

Os poderes executivos do Acre – todos eles, estadual e municipal – estão se lixando para a qualidade de vida dos servidores da educação (professores, apoio, técnico etc…)…com mil desculpas para dar um aumento salarial nos sofríveis salários inventam agora que a saída é conceder abono…abono é enganação, é passageiro e não garante poder de comprar ao salário….a Educação precisa se rebelar no Acre.!

Em tempo: com dois anos (2020-2021) de tempo para reformar, a secretaria de Educação avisa que vai acabar com a escola Clícia Gadelha (São Francisco/Vitória)…inacreditável! Um governo que fecha escola!!!!…Professores, alunos, e famílias dos alunos vão ficar no prejuízo…mas haverá denúncia e resistência! (segue)

Em tempo 2: governo não apresenta proposta aos sindicatos e servidores vão acampar em frente ao Palácio a partir de segunda-feira

oestadoacre