Cristina Serra alerta: Leia…

#alerta

oestadoacre reproduz, via 247, trecho de texto da jornalista Cristina Serra, na Folha…Ela faz um alerta do que Bolsonaro pode estar…

247 – A jornalista Cristina Serra alerta: Jair Bolsonaro apostará no golpe e na violência para permanecer no poder. “Bolsonaro apresentou, nos últimos dias, pequena mostra de como será sua campanha à reeleição. Dá para identificar três eixos muito bem coordenados. Um deles é o discurso e a produção de símbolos para a arregimentação de suas bases. Nisso, merecem destaque sua imagem em um clube de tiro e os palavrões, emitidos em estudado tom de desabafo, em comício, no Nordeste. Também voltaram os ataques golpistas ao sistema eletrônico de votação”, escreve, em sua coluna deste sábado na Folha de S. Paulo. “Um segundo eixo é tentar inundar a sociedade com mais armamento e munição. Por último, há a engrenagem digital do ódio, operada de dentro do governo”, prossegue.

“Nada é aleatório. É perceptível um método de propagação e reverberação de ondas de fúria, que degradam os valores da civilidade e sedimentam a brutalidade e a estupidez como referências para o convívio social e a resolução de conflitos cotidianos”, escreve ainda a jornalista. “Bolsonaro age com desenvoltura no pântano e é assim que ele imagina enfrentar Lula, chegar ao segundo turno e vencer. Se não der certo, restará o delírio de insuflar algo semelhante ao ‘capitólio’ de Trump, nos EUA. A turbulência está só começando. Apertemos os cintos”, finaliza.