Música da noite…’Meu Pasquim’

Coqueiro Verde…foi o tempo da crise do ritmo ‘jovem guarda’…Eramos Carlos saiu com essa…que virou clássico…versos fundamentais que ouvi num bar sexta à noite em algum lugar…://Já fumei um cigarro e meio//E Narinha não veio//(…)//Como diz Leila Diniz//O homem tem que ser durão//(…)//Pois eu vou me embora//Vou ler o meu Pasquim…(…)

Tem uma coisa que sinto falta e saudade nas cidades por onde ando…Banca de jornal, hoje em decadência completa devido à internet…digo pra vocês: nunca passo por um banca de jornal sem parar…o mesmo acontece com padarias…duas coisas que tenho fixação: banca de jornal e padaria….mas vamos à musica de Erasmo, Coqueiro Verde…essa música é a cara do Rio de Janeiro quando o Rio era,,,deixa pra lá….e o Pasquim existia…(pretensão…este blog é meio Pasquim)

Boa noite…um governo que fecha escola não pode ser chamado de governo…

J R Brãna B.