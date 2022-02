Rios & Areal LTDA – ME – Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – Imac, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 380/2021, com validade de 4(quatro) anos, para atividade de LATICÍNIO – PASTEURIZAÇÃO DO LEITE E SEUS DERIVADOS, localizado à Rodovia BR-364, 3205, Zona Rural, em Sena Madureira-AC.

