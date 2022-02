Para ajudar compreender o conflito Rússia-Ucrânia (v)

#russiaucrancia

Para sair da narrativa da imprensa do Brasil, que vende a narrativa da imprensa dos EUA e passa a impressão que só um lado é o demônio…assista uns 3 minutos um pouco do histórico da RT, canal financiado pelo governo russo com transmissão em espanhol. A comentarista é a excelente Inna Alfinogenova, uma russa que fala castellano perfeito (com legenda para facilitar)….Traduzindo: a Guerra não começou ontem, quinta-feira…vem de longe…ela começou a acabar ontem, quinta-feira….Assista…:

Rusia inició “una operación militar especial” contra objetivos ucranianos, según anunció el presidente ruso, Vladímir Putin. ¿Qué ocurrió en la zona durante los últimos meses (o, mejor dicho, años) para llegar a esta situación? Con @inafinogenova pic.twitter.com/uP5BPRk5Fn — RT en Español (@ActualidadRT) February 25, 2022

Em tempo: Anonymous (um grupo de hackers) declara que está oficialmente em guerra cibernética contra o governo russo por conta da ofensiva de Moscou contra a Ucrãnia.

