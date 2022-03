Gov GladsonC: ‘Portas abertas ao FBI’ (Viva!)

#fbi

Governador GladsonC: (…)Nosso Estado está de portas abertas para que o FBI possa atuar, em conjunto com nossas forças de Segurança Pública. Também queremos realizar intercâmbio de informações, inteligência e cooperação para treinamentos.(…)

Em tempo: Aqui pra nós: é muito deslumbramento de sua excelência…Por que não há intercambio, conversas, negociações, esforços conjuntos do Acre coma os governos (polícias) da Bolívia e do Peru???…Não! Cooperação somente com os xerifes do mundo porque aí se aproveita para ir aos States porque ninguém é de ferro….Como se as soluções dos nossos problemas de segurança tivessem nas mãos deles, os xerifes…É muita ilusão, é muito deslumbramento!. Pise no chão, governador!

Em tempo 2: Atenção, MP, Assembleia Legislativa e deputados federais!!! Abrir portas para o FBI? É a republiqueta de bananas do Acre?

