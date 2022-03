Música da noite…’Viagem’….♪♪♪♪♪

#música

Hoje amanheci e quando liguei no spotify tocou de primeira Viagem, obra-prima de Taiguara, que toco aqui agora na voz de Jorge Aragão…Com Taiguara, a música e letra geniais é dramática, digamos assim…Vamos com Jorge Aragão…Versos fundamentais: //Vai abandona a morte em vida em que hoje estás//(…)//não espera vir a vida às tuas mãos//(…)Faz em fera a flor ferida e vai lutar//Pro amor voltar. É muito forte essa letra….muito densa..chega a sangrar…ouça…é uma viagem mesmo! Tá bom, vou pôr também com o Taiguara..pessoalmente gosto mais com ele…é mais antigo, mas é melhor…Com Aragão é também muito boa.

E aqui com Taiguara…(filho de Brasileiro com uruguaia ele nasceu em Montevidéu)..linda demais!!

Boa noite…Vai….!

J R Braña B.