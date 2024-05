O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, revelou nesta segunda-feira um ambicioso plano de revitalização urbana para a capital acreana.

Entre os projetos anunciados estão o novo Terminal Central, o Mercado Elias Mansour, o Calçadão da Benjamin Constant e a Orla do Cadeia Velha.

O novo Terminal Central, ainda em fase de captação de recursos, terá um investimento estimado em R$ 17 milhões e tem previsão de inauguração para 2026.

Já o Mercado Elias Mansour, com obra já licitada, contará com um aporte de R$ 28,7 milhões provenientes de emendas parlamentares, oferecendo modernas instalações com dois elevadores e facilidades para descarga de de veículos.

Além disso, a Orla da Cadeia Velha, situada na Avenida Epaminondas Jácome, promete ser um mirante para o principal Rio da capital, com investimento de R$ 5,2 milhões e previsão de entrega para o meio de 2025.

Por fim, o Calçadão da Benjamin Constant receberá R$ 1,7 milhão em melhorias, incluindo a revitalização de boxes e do piso, em um esforço para impulsionar o comércio local e proporcionar um espaço mais atrativo para os pedestres.

Bocalom enfatizou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade, ressaltando o compromisso da gestão municipal com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos de Rio Branco.

-Serão ações que irão mudar ainda mais a cara da nossa cidade, gerar de 800 a 1000 novos postos de trabalho levando modernização e desenvolvimento para nossa querida capital – disse o prefeito Bocalom.

(MLS em freelancer para oestadoacre)